Embarquez lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025 Charles-Marie Capitainerie du Port de Plaisance Le Havre 7 juillet 2025 07:45

Seine-Maritime

Embarquez lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025 Charles-Marie Capitainerie du Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 07:45:00

fin : 2025-07-07 12:40:00

Date(s) :

2025-07-07

Naviguez parmi les 45 voiliers présents lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Ils quitteront les bassins du Havre pour rejoindre Dunkerque. A bord du Charles-Marie, vous les accompagnerez tout au long de la Parade de départ.

Chalutier dans une première vie, Charles-Marie devient voilier par l’alchimie de la passion, du savoir-faire et de l’affection qu’on lui porte. Fut désormais donné à ce solide gaillard l’envergure de continuer son aventure en portant sur les flots les curieux de nature en quête d’authenticité.

Jauge maximale 26 passagers

Conditions :

– Être âgée de minimum 3 ans avec gilet de sauvetage obligatoire (fourni par l’équipage)

– Aucune possibilité d’embarquer des fauteuils roulants et PMR

– Chiens non autorisés

– Chaussures à talons proscrites

– Réservation et paiement uniquement en ligne.

Capitainerie du Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Embarquez lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025 Charles-Marie

Sail among the 45 yachts taking part in the Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. They will leave the basins of Le Havre for Dunkirk. Aboard the Charles-Marie, you’ll accompany them throughout the Parade de départ.

Originally a trawler, Charles-Marie became a sailboat through the alchemy of passion, know-how and affection. This sturdy fellow was now given the stature to continue his adventure, carrying on the waves the curious in search of authenticity.

Maximum capacity: 26 passengers

Conditions :

– Must be at least 3 years old with life jacket (provided by the crew)

– No wheelchairs or PRMs allowed on board

– Dogs not allowed

– Heeled shoes not allowed

– Booking and payment only online.

German :

Navigieren Sie zwischen den 45 Segelschiffen, die bei der großen Parade der Grandes Voiles du Havre 2025 dabei sind. Sie werden die Hafenbecken von Le Havre verlassen und sich auf den Weg nach Dünkirchen machen. An Bord der Charles-Marie begleiten Sie sie während der Abfahrtsparade.

In seinem ersten Leben war Charles-Marie ein Trawler, doch durch die Alchemie aus Leidenschaft, Know-how und Zuneigung wurde er zum Segelschiff. Nun hat dieser starke Mann die Möglichkeit, sein Abenteuer fortzusetzen und neugierige Naturliebhaber auf der Suche nach Authentizität über die Wellen zu tragen.

Maximale Kapazität: 26 Passagiere

Bedingungen:

– Mindestalter 3 Jahre, Schwimmweste erforderlich (wird von der Crew gestellt)

– Keine Möglichkeit, Rollstühle und PMRs an Bord zu nehmen

– Hunde sind nicht erlaubt

– Schuhe mit Absätzen sind verboten

– Buchung und Bezahlung nur online möglich.

Italiano :

Navigate tra i 45 yacht che partecipano alla Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Lasceranno i bacini di Le Havre alla volta di Dunkerque. A bordo della Charles-Marie, li accompagnerete durante la Parade de départ.

Originariamente un peschereccio, la Charles-Marie è diventata una barca a vela grazie all’alchimia di passione, know-how e affetto. D’ora in poi, questo robusto esemplare potrà continuare la sua avventura portando in acqua persone curiose della natura e in cerca di autenticità.

Capacità massima: 26 passeggeri

Condizioni :

– Devono avere almeno 3 anni e un giubbotto di salvataggio (fornito dall’equipaggio)

– Non sono ammesse sedie a rotelle o PRM a bordo

– I cani non sono ammessi

– Non sono ammesse scarpe con il tacco

– Prenotazione e pagamento solo online.

Espanol :

Navegue entre los 45 yates que participan en la Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Saldrán de las dársenas de Le Havre rumbo a Dunkerque. A bordo del Charles-Marie, les acompañará durante toda la Parade de départ.

Originalmente arrastrero, el Charles-Marie se convirtió en velero gracias a la alquimia de la pasión, el saber hacer y el cariño. A partir de ahora, este robusto compañero podrá continuar su aventura llevando por el agua a personas curiosas por la naturaleza y en busca de autenticidad.

Capacidad máxima: 26 pasajeros

Condiciones :

– Edad mínima: 3 años y chaleco salvavidas (proporcionado por la tripulación)

– No se permiten sillas de ruedas ni PMR a bordo

– No se admiten perros

– No se permiten zapatos de tacón

– Reserva y pago únicamente en línea.

