Naviguez parmi les 45 voiliers présents lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Ils quitteront les bassins du Havre pour rejoindre Dunkerque. A bord de la Granvillaise, vous les accompagnerez tout au long de la Parade de départ.

Au XIXe siècle, les bisquines étaient des bateaux de travail typiques de la baie du Mont Saint Michel, dans les quartiers de Granville et de Cancale. Après 1914, plus aucune bisquine n’a été construite ni à Cancale ni à Granville. Les plans originaux de la Rose-Marie, construite en 1897 par le constructeur Louis Julienne à Granville, ont été retrouvés et utilisés pour la construction de La Granvillaise en 1990. Port d’attache Granville (50).

Jauge maximale 26 passagers

Conditions :

– Être âgée de minimum 3 ans avec gilet de sauvetage obligatoire (fourni par l’équipage)

– Aucune possibilité d’embarquer des fauteuils roulants et PMR

– Chiens non autorisés

– Chaussures à talons proscrites

– Réservation et paiement uniquement en ligne.

English : Embarquez lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025 La Granvillaise

Sail among the 45 yachts taking part in the Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. They will leave the basins of Le Havre for Dunkirk. Aboard the Granvillaise, you’ll accompany them throughout the Parade de départ.

In the 19th century, bisquines were typical workboats in the Bay of Mont Saint Michel, in the Granville and Cancale districts. After 1914, no more bisquines were built in either Cancale or Granville. The original plans for the Rose-Marie, built in 1897 by Louis Julienne in Granville, were found and used to build the « La Granvillaise » in 1990. Home port: Granville (50).

Maximum capacity: 26 passengers

Conditions :

– Minimum 3 years of age with compulsory life jacket (provided by the crew)

– No wheelchairs or PRMs allowed on board

– Dogs not allowed

– Heeled shoes not allowed

– Booking and payment only online.

German :

Navigieren Sie zwischen den 45 Segelschiffen, die bei der großen Parade der Grandes Voiles du Havre 2025 dabei sind. Sie werden die Hafenbecken von Le Havre verlassen und sich auf den Weg nach Dünkirchen machen. An Bord der Granvillaise begleiten Sie sie während der gesamten Startparade.

Jahrhundert waren die Bisquines typische Arbeitsboote in der Bucht von Mont Saint Michel, in den Vierteln von Granville und Cancale. Nach 1914 wurden weder in Cancale noch in Granville Bisquinen gebaut. Die Originalpläne der Rose-Marie, die 1897 vom Konstrukteur Louis Julienne in Granville gebaut wurde, wurden gefunden und 1990 für den Bau der « La Granvillaise » verwendet. Heimathafen: Granville (50).

Maximale Belegung: 26 Passagiere

Bedingungen:

– Mindestalter 3 Jahre mit obligatorischer Schwimmweste (wird von der Crew gestellt)

– Keine Möglichkeit, Rollstühle und PMRs an Bord zu nehmen

– Hunde sind nicht erlaubt

– Schuhe mit Absätzen sind verboten

– Buchung und Bezahlung nur online möglich.

Italiano :

Navigate tra i 45 yacht che partecipano alla Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Lasceranno le banchine di Le Havre alla volta di Dunkerque. A bordo della Granvillaise, li accompagnerete per tutta la durata della parata.

Nel XIX secolo, le bisquines erano tipiche imbarcazioni da lavoro nella baia di Mont Saint Michel, nelle zone di Granville e Cancale. Dopo il 1914, non furono più costruite bisquine né a Cancale né a Granville. I piani originali della Rose-Marie, costruita nel 1897 dal costruttore navale Louis Julienne a Granville, sono stati riscoperti e utilizzati per costruire « La Granvillaise » nel 1990. Porto d’origine: Granville (50).

Capacità massima: 26 passeggeri

Condizioni :

– Devono avere almeno 3 anni e devono avere un giubbotto di salvataggio obbligatorio (fornito dall’equipaggio)

– Non sono ammesse sedie a rotelle o PRM a bordo

– Non sono ammessi cani

– Non sono ammesse scarpe con il tacco

– Prenotazione e pagamento solo online.

Espanol :

Navegue entre los 45 yates que participan en la Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Saldrán de los muelles de Le Havre rumbo a Dunkerque. A bordo del Granvillaise, les acompañará durante todo el Desfile.

En el siglo XIX, los bisquines eran barcos de trabajo típicos de la bahía del Mont Saint Michel, en las zonas de Granville y Cancale. Después de 1914, no se construyeron más bisquines ni en Cancale ni en Granville. Los planos originales del Rose-Marie, construido en 1897 por el constructor Louis Julienne en Granville, fueron redescubiertos y utilizados para construir « La Granvillaise » en 1990. Puerto base: Granville (50).

Capacidad máxima: 26 pasajeros

Condiciones :

– Mayores de 3 años con chaleco salvavidas obligatorio (proporcionado por la tripulación)

– No se permiten sillas de ruedas ni PMR a bordo

– No se admiten perros

– No se permiten zapatos de tacón

– Reserva y pago únicamente en línea.

