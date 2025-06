Embarquez lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025 Neire Maôve Capitainerie du Port de Plaisance Le Havre 7 juillet 2025 07:45

Seine-Maritime

Embarquez lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025 Neire Maôve Capitainerie du Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 07:45:00

fin : 2025-07-07 12:40:00

Date(s) :

2025-07-07

Naviguez parmi les 45 voiliers présents lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Ils quitteront les bassins du Havre pour rejoindre Dunkerque. A bord de Neire Maôve, vous les accompagnerez tout au long de la Parade de départ.

La goélette du Cotentin Neire Mâove ( mouette noire en patois normand) représente cette ancienne famille de bateaux et cumule tous les perfectionnements technologiques acquis avant l’arrêt de sa fabrication, dans les années 1930. Elle a été réalisée dans le cadre du concours Bateaux du patrimoine des côtes de France organisé par le magazine Chasse-Marée à l’occasion du rassemblement de gréements traditionnels des fêtes maritimes de Brest de 1992. Neire Mâove fut lancé le 4 juillet 1992. Port d’attache Barneville-Carteret (50).

Jauge maximale 20 passagers

Conditions :

– Être âgée de minimum 3 ans avec gilet de sauvetage obligatoire (fourni par l’équipage)

– Aucune possibilité d’embarquer des fauteuils roulants et PMR

– Chiens non autorisés

– Chaussures à talons proscrites

– Réservation et paiement uniquement en ligne.

Capitainerie du Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Embarquez lors de la Grande Parade des Grandes Voiles du Havre 2025 Neire Maôve

Sail among the 45 yachts taking part in the Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. They will leave the basins of Le Havre for Dunkirk. Aboard Neire Maôve, you’ll accompany them throughout the Parade de départ.

The Cotentin schooner Neire Mâove (« black seagull » in Norman dialect) represents this ancient family of boats, and combines all the technological advances acquired before production ceased in the 1930s. She was built as part of the « Bateaux du patrimoine des côtes de France » competition organized by the magazine Chasse-Marée on the occasion of the 1992 Brest maritime festival gathering of traditional riggings. Neire Mâove was launched on July 4, 1992. Home port: Barneville-Carteret (50).

Maximum capacity: 20 passengers

Conditions :

– Must be at least 3 years old with compulsory life jacket (provided by crew)

– No wheelchairs or PRMs allowed on board

– Dogs not allowed

– Heeled shoes not allowed

– Booking and payment only online.

German :

Navigieren Sie zwischen den 45 Segelschiffen, die bei der großen Parade der Grandes Voiles du Havre 2025 dabei sind. Sie werden die Hafenbecken von Le Havre verlassen und sich auf den Weg nach Dünkirchen machen. An Bord von Neire Maôve begleiten Sie sie während der gesamten Abfahrtsparade.

Der Cotentin-Schoner Neire Mâove (im normannischen Dialekt « schwarze Möwe ») repräsentiert diese alte Schiffsfamilie und vereint alle technologischen Verbesserungen, die vor der Einstellung der Produktion in den 1930er Jahren erreicht wurden. Sie wurde im Rahmen des Wettbewerbs « Bateaux du patrimoine des côtes de France » (Boote des Kulturerbes an den Küsten Frankreichs) hergestellt, der von der Zeitschrift Chasse-Marée anlässlich des Treffens traditioneller Takelagen bei den Seefestspielen von Brest 1992 organisiert wurde. Neire Mâove wurde am 4. Juli 1992 vom Stapel gelassen. Heimathafen: Barneville-Carteret (50).

Maximale Vermessung: 20 Passagiere

Bedingungen:

– Mindestalter 3 Jahre mit obligatorischer Schwimmweste (wird von der Crew gestellt)

– Keine Möglichkeit, Rollstühle und PMRs an Bord zu nehmen

– Hunde sind nicht erlaubt

– Schuhe mit Absätzen sind verboten

– Buchung und Bezahlung nur online möglich.

Italiano :

Navigate tra i 45 yacht che partecipano alla Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Lasceranno le banchine di Le Havre alla volta di Dunkerque. A bordo di Neire Maôve, li accompagnerete per tutta la durata della parata.

La goletta del Cotentin Neire Mâove (« gabbiano nero » in dialetto normanno) rappresenta questa antica famiglia di imbarcazioni e riunisce tutti i miglioramenti tecnologici acquisiti prima della cessazione della produzione negli anni Trenta. È stata costruita nell’ambito del concorso « Bateaux du patrimoine des côtes de France », organizzato dalla rivista Chasse-Marée in occasione del raduno delle imbarcazioni tradizionali al festival marittimo di Brest del 1992. Neire Mâove è stata varata il 4 luglio 1992. Porto d’origine: Barneville-Carteret (50).

Capacità massima: 20 passeggeri

Condizioni :

– Devono avere almeno 3 anni e devono avere un giubbotto di salvataggio obbligatorio (fornito dall’equipaggio)

– Non sono ammesse sedie a rotelle o PRM a bordo

– Non sono ammessi cani

– Non sono ammesse scarpe con il tacco

– Prenotazione e pagamento solo online.

Espanol :

Navegue entre los 45 yates que participan en la Grand Parade des Grandes Voiles du Havre 2025. Saldrán de los muelles de Le Havre rumbo a Dunkerque. A bordo del Neire Maôve, les acompañará durante todo el Desfile.

La goleta de Cotentin Neire Mâove (« gaviota negra » en dialecto normando) representa a esta antigua familia de barcos y reúne todas las mejoras tecnológicas adquiridas antes de que cesara su producción en los años treinta. Fue construida en el marco del concurso « Bateaux du patrimoine des côtes de France », organizado por la revista Chasse-Marée con motivo de la reunión de aparejos tradicionales en el festival marítimo de Brest de 1992. Neire Mâove fue botado el 4 de julio de 1992. Puerto base: Barneville-Carteret (50).

Capacidad máxima: 20 pasajeros

Condiciones :

– Mayores de 3 años con chaleco salvavidas obligatorio (proporcionado por la tripulación)

– No se permiten sillas de ruedas ni PMR a bordo

– No se admiten perros

– No se permiten zapatos de tacón

– Reserva y pago únicamente en línea.

