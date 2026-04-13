Embarquez pour un voyage gourmand chez la maison Brieuc !, Biscuiterie Brieuc, Yffiniac

Embarquez pour un voyage gourmand chez la maison Brieuc ! Vendredi 5 juin, 09h00 Biscuiterie Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

C’est une équipe de quarante passionnés gourmands qui, du cœur des Côtes d’Armor en Bretagne, vous concocte plus d’une soixantaine de recettes : Caramel au beurre salé, Palets Bretons, Kouign Amann, Gâteaux Bretons, Confitures et Pâtes à tartiner etc… Fabriquées sans aucun additif, toutes nos gourmandises sont préparées dans le respect de la pure tradition pâtissière et caramélière bretonne.

Situé en bordure de RN12 sur l’axe Rennes-Brest, à hauteur d’Yffiniac, nous avons ouvert une boutique de vente direct sur le site de fabrication avec la possibilité de voir la réalisation de nos produits à travers une grande ouverture vitrée sur l’atelier. Vous êtes les bienvenus pour venir déguster nos gourmandises !

Visites offertes sur réservation et selon disponibilités.

Biscuiterie Brieuc 5 rue du verger 22120 Yffiniac Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 04 49 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonbrieuc.bzh »}]

Localisée au cœur de la Baie de Saint Brieuc, la biscuiterie, caramelerie, confiturerie Brieuc fabrique artisanalement une large gamme de caramels au beurre salé, de biscuits et spécialités bretonnes.

Biscuiterie Brieuc