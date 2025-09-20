Embarquez sur la chaloupe Ronvad Ponton lourd – Port Vauban

Embarquez sur la chaloupe Ronvad Samedi 20 septembre, 14h00 Ponton lourd – Port Vauban

Embarquement sur place, pas de réservation

La chaloupe Roñvad, bateau d’Intérêt Patrimonial, embarquera gratuitement les personnes intéressées pour des sorties courtes à partir du ponton lourd du port Vauban.

Ponton lourd – Port Vauban Port Vauban, 29570 Camaret-sur-Mer

Association Ronvad