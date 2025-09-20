Embarquez sur la chaloupe Ronvad Ponton lourd – Port Vauban
Embarquement sur place, pas de réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
La chaloupe Roñvad, bateau d’Intérêt Patrimonial, embarquera gratuitement les personnes intéressées pour des sorties courtes à partir du ponton lourd du port Vauban.
Ponton lourd – Port Vauban Port Vauban, 29570 Camaret-sur-Mer 29570 France métropolitaine
Association Ronvad