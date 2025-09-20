Embarquez sur le Corbeau des mers Port Anna – Le Corbeau des mers Séné

Embarquez sur le Corbeau des mers 20 et 21 septembre Port Anna – Le Corbeau des mers Morbihan

10 places par sortie, 5 sorties de 1h30 par jour samedi et dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le Corbeau des mers cotre langoustier de l’île de Sein, construit en 1931 et classé monument historique, vous embarque pour découvrir son histoire et vous propose de participer à la manœuvre et de naviguer, lors d’une courte sortie découverte.

Port Anna – Le Corbeau des mers quai des morgates 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne 02 97 68 28 17 http://www.47nautik.com/balades https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/un-element-de-borde-de-pont-du-voilier-le-corbeau-des-mers [{« type »: « link », « value »: « https://framadate.org/2G5PnAnie4ZiexI6 »}, {« type »: « email », « value »: « corbeaudesmers@47nautik.com »}]

Participez à la manœuvre et naviguez sur un voilier de travail de 1931. Réservation obligatoire. ouvert à tous, parking à port Anna en Séné, réservation obligatoire, places limitées: https://framadate.org/2G5PnAnie4ZiexI6

Christiane Névo