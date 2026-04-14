Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Embarquons pour une balade lumineuse, Square Ian Hammerton, Cresserons

Embarquons pour une balade lumineuse, Square Ian Hammerton, Cresserons

Embarquons pour une balade lumineuse, Square Ian Hammerton, Cresserons vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Square Ian Hammerton

Adresse : Square Ian HammertonPas de descriptionCRESSERONS

Ville : 14440 Cresserons

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Embarquons pour une balade lumineuse Vendredi 29 mai, 21h30 Square Ian Hammerton Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

Au cours d’une déambulation lumineuse le patrimoine se découvre autrement. Musiques, chants, danses accompagnent cette balade. Départ à 21h30 au square Ian Hammerton avec un spectacle de la Cie des Airs Sauvages.

Square Ian Hammerton Square Ian HammertonPas de descriptionCRESSERONS Cresserons 14440 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0682254180 »}]
Pas de description