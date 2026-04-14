Embarquons pour une balade lumineuse, Square Ian Hammerton, Cresserons
Embarquons pour une balade lumineuse, Square Ian Hammerton, Cresserons vendredi 29 mai 2026.
Embarquons pour une balade lumineuse Vendredi 29 mai, 21h30 Square Ian Hammerton Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Au cours d’une déambulation lumineuse le patrimoine se découvre autrement. Musiques, chants, danses accompagnent cette balade. Départ à 21h30 au square Ian Hammerton avec un spectacle de la Cie des Airs Sauvages.
Square Ian Hammerton Square Ian HammertonPas de descriptionCRESSERONS Cresserons 14440 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0682254180 »}]
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