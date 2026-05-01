Embedded Recipes Parc Phoenix Nice
Embedded Recipes Parc Phoenix Nice mercredi 27 mai 2026.
Nice
Embedded Recipes
Parc Phoenix 405 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-27
Rendez-vous technique international dédié aux logiciels open source pour les systèmes embarqués. L’événement est organisé par BayLibre.
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Parc Phoenix 405 Promenade des Anglais Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Embedded Recipes
International technical meeting dedicated to open source software for embedded systems. The event is organized by BayLibre.
L’événement Embedded Recipes Nice a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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