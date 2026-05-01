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Embedded Recipes Parc Phoenix Nice

Embedded Recipes Parc Phoenix Nice mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Parc Phoenix

Adresse : 405 Promenade des Anglais

Ville : 06300 Nice

Département : Alpes-Maritimes

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif :

Nice

Embedded Recipes

Parc Phoenix 405 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-27

Rendez-vous technique international dédié aux logiciels open source pour les systèmes embarqués. L’événement est organisé par BayLibre.
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Parc Phoenix 405 Promenade des Anglais Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : Embedded Recipes

International technical meeting dedicated to open source software for embedded systems. The event is organized by BayLibre.

L’événement Embedded Recipes Nice a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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