Embellir son jardin en évitant la déchèterie Écocentre de la Taupinais Rennes Samedi 7 mars, 09h30 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Valoriser avec des astuces simples, toutes les ressources du jardin. Redéfinir les espaces, mettre en valeur les points forts et révéler les différentes strates du jardin afin de créer un espace harmonieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T12:30:00.000+01:00

http://bit.ly/rennes_zerodechet

Écocentre de la Taupinais Chemin de la Taupinais, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine



