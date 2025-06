Emblavez Gaming Day Rosières 5 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Emblavez Gaming Day Salle polyvalente Rosières Haute-Loire

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

L’Emblavez Gaming Day est de retour pour sa 3ème édition le samedi 5 juillet à Rosières de 9h à 18h, salle Polyvalente.

Cette année, le thème est la musique, ce sera une journée remplie de jeux rétro, de tournois et de fun en famille qui vous attend !

Salle polyvalente

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 07 87 01 info@emblavezgamingday.fr

English :

Emblavez Gaming Day is back for its 3rd edition on Saturday, July 5 in Rosières from 9am to 6pm, salle Polyvalente.

This year’s theme is music, and it’s a day full of retro games, tournaments and family fun!

German :

Der Emblavez Gaming Day findet zum dritten Mal statt, und zwar am Samstag, den 5. Juli, in Rosières von 9 bis 18 Uhr im Salle Polyvalente.

Dieses Jahr ist das Thema Musik. Es erwartet Sie ein Tag voller Retro-Spiele, Turniere und Spaß für die ganze Familie!

Italiano :

L’Emblavez Gaming Day torna per la sua terza edizione sabato 5 luglio a Rosières dalle 9 alle 18 presso la Salle Polyvalente.

Il tema di quest’anno è la musica e sarà una giornata ricca di giochi retrò, tornei e divertimento per tutta la famiglia!

Espanol :

El Emblavez Gaming Day celebra su 3ª edición el sábado 5 de julio en Rosières, de 9:00 a 18:00, en la Sala Polivalente.

El tema de este año es la música, y será un día lleno de juegos retro, torneos y diversión en familia

L’événement Emblavez Gaming Day Rosières a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay