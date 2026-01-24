Embouteillage Boulevard des Allongés présenté par la troupe Les Têtes de l’Ar… Salle des fêtes Boulazac Isle Manoire

Embouteillage Boulevard des Allongés présenté par la troupe Les Têtes de l’Ar…

La troupe de théâtre Les Têtes de l’Ar… vous propose leur pièce Embouteillage Bouvelard des Allongés le samedi 7 février à 20h30, salle des fêtes de Saint-Laurent-sur-Manoire.

Pour l’occasion, un tombola est organisée et les bénéfices seront reversés à la Ligue Contre le Cancer.

Il y aura sur place une buvette et des gâteaux disponible à la vente.

Le prix d’entrée est de 10 €. .

Salle des fêtes Rue René Lambert Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 60 12 00

