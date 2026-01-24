Embouteillage Boulevard des Allongés présenté par la troupe Les Têtes de l’Ar… Salle des fêtes Boulazac Isle Manoire
Salle des fêtes Rue René Lambert Boulazac Isle Manoire Dordogne
2026-02-07
2026-02-07
2026-02-07
La troupe de théâtre Les Têtes de l’Ar… vous propose leur pièce Embouteillage Bouvelard des Allongés le samedi 7 février à 20h30, salle des fêtes de Saint-Laurent-sur-Manoire.
Pour l’occasion, un tombola est organisée et les bénéfices seront reversés à la Ligue Contre le Cancer.
Il y aura sur place une buvette et des gâteaux disponible à la vente.
Le prix d’entrée est de 10 €. .
