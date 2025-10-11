Embrasement de la caserne des pompiers Caserne des Pompiers de La Benauge Bordeaux

Embrasement de la caserne des pompiers Samedi 11 octobre, 19h30 Caserne des Pompiers de La Benauge Gironde

GRATUIT

Bouquet final

Embras(s)er le port de la Lune depuis une ancienne caserne de pompiers… voilà qui ne manque pas de panache pour clôturer tout feu tout flammes cette 10e édition du FAB ! À la tombée du jour, le paysage du quotidien devient le décor d’un tableau incandescent et mouvant, dévoilé par la flamme des bougies, braséros et autres installations braisillantes. Avec la complicité d’habitant·es, sur la musique originale de Yann Servoz, les articifier·ères de la Cie La Machine attiseront les corps et les âmes dans une joyeuse célébration nocturne.

FABoum ANNIVERSAIRE

DE 19H30 À MINUIT

ILLUMINATION-FEUX

20H30

Live Sami Galbi

22H

CÉLÉBRATION PYROTECHNIQUE

22H30

DJ set DouceSoeur

Caserne des Pompiers de La Benauge 1 Quai Deschamps, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

