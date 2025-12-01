Embrasement de la Porte-Horloge de Vire VIRE Vire Normandie
Embrasement de la Porte-Horloge de Vire VIRE Vire Normandie samedi 20 décembre 2025.
Embrasement de la Porte-Horloge de Vire
VIRE Place du 6 juin Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Une nouvelle fois, la façade de l’édifice emblématique de Vire, la Porte-Horloge va s’illuminer en musique, magnifique spectacle pyrotechnique avec l’embrasement de l’édifice, précédé par le tirage au sort de Vire Avenir.
Une nouvelle fois, la façade de l’édifice emblématique de Vire, la Porte-Horloge va s’illuminer en musique, magnifique spectacle pyrotechnique avec l’embrasement de l’édifice, précédé par le tirage au sort de Vire Avenir. .
VIRE Place du 6 juin Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00
English : Embrasement de la Porte-Horloge de Vire
Once again, the façade of Vire?s emblematic Porte-Horloge (Clock Gate) will be illuminated with music, a magnificent pyrotechnic show!
L’événement Embrasement de la Porte-Horloge de Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2025-12-01 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie