Embrasement de l’église à Villefranche du Périgord Villefranche-du-Périgord 13 juillet 2025 20:00

Dordogne

Embrasement de l’église à Villefranche du Périgord Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord Dordogne

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Fête nationale dimanche 13 juillet à 20 h repas (entrecôte) organise par l’ESV Basket réservations au 06 73 23 24 71 Adulte 20 € et 12 € pour les moins de 12 ans

A 22 h Bal avec « »la Nuit » » et à 23 h embrasement de l’Eglise

Place de la Liberté

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 24 71

English : Embrasement de l’église à Villefranche du Périgord

Fête nationale: Sunday, July 13 at 8 pm meal (entrecôte) organized by ESV Basket reservations 06 73 23 24 71 Adults 20 ? and 12 ? for under 12s

At 10 p.m. dance with « La Nuit » and at 11 p.m. fireworks in the church

German : Embrasement de l’église à Villefranche du Périgord

Nationalfeiertag: Sonntag, den 13. Juli um 20 Uhr Essen (Entrecôte) organisiert vom ESV Basket Reservierungen unter 06 73 23 24 71 Erwachsene 20 ? und 12 ? für Kinder unter 12 Jahren

Um 22 Uhr Tanz mit « »la Nuit » » und um 23 Uhr wird die Kirche in Brand gesteckt

Italiano :

Festa nazionale: domenica 13 luglio alle 20.00 pasto (entrecôte) organizzato da ESV Basket prenotazioni allo 06 73 23 24 71 Adulti 20? e 12? per i minori di 12 anni

Alle 22.00 ballo con « la Nuit » e alle 23.00 fuochi d’artificio in chiesa

Espanol : Embrasement de l’église à Villefranche du Périgord

Fiesta nacional: domingo 13 de julio a las 20.00 h comida (entrecot) organizada por ESV Basket reservas en el 06 73 23 24 71 Adultos 20? y 12? para los menores de 12 años

A las 22 h, baile con « la Nuit » y a las 23 h, fuegos artificiales en la iglesia

L’événement Embrasement de l’église à Villefranche du Périgord Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2025-06-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne