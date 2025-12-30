EMBRASSE TA MERE THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

EMBRASSE TA MERE Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Alors qu’elles prennent la route pour enterrer un membre de la famille, Nina et sa mère profitent du voyage pour déterrer quelques haches de guerre bien tranchantes. Une chose est certaine : il n’y a pas que les pneus de la voiture qui vont crever ! Yolande, c’est cette mère envahissante et limite abusive, que l’on n’aurait pas voulu avoir. Celle qui vous pompe votre énergie, qui met le doigt pile là où il ne faudrait pas. Et ce talent, Yolande l’exerce avec un malin plaisir sur sa fille un peu empotée, Nina. La mère et la fille vont devoir parcourir ensemble quelques kilomètres parsemés d’étapes, de joutes verbales et autres échanges musclés, qui finalement cachent un amour profond qu’aucune des deux n’arrive à exprimer. De déclarations en révélations, Yolande et Nina arriveront elles à effacer leurs différends avant qu’il ne soit trop tard ? Avec Sophie Belvisi et Valérie Lepape-Helly Mise en scène : Delphine Delepaut Durée approximative 1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69