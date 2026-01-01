Embrassons-nous, Folleville ! Théâtre Comœdia Aubagne

Embrassons-nous, Folleville !

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

De Eugène LABICHE

La cadence extraordinaire de ce vaudeville en 1 acte et 19 scènes nous permettra de retrouver le brillant et prestigieux XVIIIe siècle.

Un père des plus originaux, le Marquis de Manicamp, qui par un acte incontrôlé semble déshonoré à tout jamais…

Fort heureusement, avec une grande magnanimité, l’offensé, le Chevalier de Folleville, sauve devant le Roi, l’honneur de l’offenseur. Comblé par tant de bravoure, Manicamp offre la main de sa fille Berthe, à Folleville. Cependant ce dernier, engagé par ailleurs, ne sait comment se sortir de cette situation des plus cocasses.

Là-dessus survient le Vicomte de Chatenay, qui malgré une première rencontre mouvementée, tombe follement amoureux de Berthe…Nous voilà entraînés dans un tourbillon incroyable…



Un pur délire en costumes d’époque…Quiproquos, rythme endiablé, combat de cape et d’épée, personnages haut en couleur, imagination folle, loufoque, dialogues nourris de formules extravagantes, tels sont les traits de cette comédie où règne en maître incontesté la joie, la bonne humeur et le RIRE…



Distribution Christophe Gorlier, Frédéric Onnis, Jean-claude Castinel, Naïs et Inès Gorlier-Barcelo, Léa D. .

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

By Eugène LABICHE

The extraordinary pace of this vaudeville in 1 act and 19 scenes takes us back to the glittering, prestigious 18th century.

