Embrassons-Nous Folleville | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Quand Folleville, jeune homme pas très téméraire, se retrouve entre trois fortes personnalités, sa situation devient rapidement impossible !

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

When Folleville, a reckless young man, finds himself caught between three strong personalities, his situation quickly becomes impossible!

German :

Als Folleville, ein nicht gerade tollkühner junger Mann, zwischen drei starke Persönlichkeiten gerät, wird seine Situation schnell unmöglich!

Italiano :

Quando Folleville, un giovane spericolato, si trova stretto tra tre forti personalità, la sua situazione diventa presto impossibile!

Espanol :

Cuando Folleville, un joven imprudente, se ve atrapado entre tres personalidades fuertes, ¡su situación se vuelve rápidamente imposible!

L’événement Embrassons-Nous Folleville | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans