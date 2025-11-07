Embrassons-nous Folleville Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-07 2025-11-09

Auteur Eugène Labiche

Genre Comédie

La folle journée de Folleville. Des costumes Louis XV, des musiques rock, des répliques délirantes, un rythme fou. Une comédie délirante de Labiche !

« Embrassons-nous Folleville » est l’une des comédies les plus délirantes de Labiche. Folleville doit se marier avec sa cousine Aloïse, mais le marquis de Manicamp, qui l’ignore, veut qu’il épouse sa fille, Berthe. Pour ne rien arranger, un invité surprise, le vicomte de Chatenay, a décidé que Berthe était la femme de sa vie… Spectacle aux rires garantis ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

