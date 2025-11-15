Embrassons-nous Folleville Une Comédie d’Eugène Labiche `| Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Embrassons-nous Folleville Une Comédie d’Eugène Labiche `| Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 21:50:00

2025-11-15

Venez voir la comédie Embrassons-nous Folleville à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see the comedy Embrassons-nous Folleville at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

German :

Kommen Sie und sehen Sie die Komödie Embrassons-nous Folleville in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

Italiano :

Venite a vedere la commedia Embrassons-nous Folleville alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand

Espanol :

Venga a ver la comedia Embrassons-nous Folleville en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand

