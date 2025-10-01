EMBROUILLES – ELSA BARRÈRE – STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris

EMBROUILLES – ELSA BARRÈRE – STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris mercredi 1 octobre 2025.

EMBROUILLES – ELSA BARRÈRE Début : 2025-10-01 à 19:30. Tarif : – euros.

EMBROUILLESHumour incisif, autodérision et énergie scénique : Elsa Barrère raconte ses “embrouilles” du quotidien sans épargner personne… sauf elle-même. Scénariste pour Canal (Groland, Les Guignols…) et réalisatrice, elle transforme le vécu, l’absurde et les absurdités sociétales en un solo percutant, drôle et profondément humain.Avec un humour acéré et un regard sans concession, Elsa Barrère nous invite à plonger dans ses “embrouilles” du quotidien — ces petites et grandes galères qui rythment nos vies. Entre lucidité mordante, autodérision salvatrice et énergie scénique débordante, elle embarque le public dans un solo à la fois percutant, drôle et profondément humain.Embrouilles se déploie à un rythme soutenu, porté par des textes affûtés qui jonglent habilement entre le vécu personnel d’Elsa et l’absurdité d’une société souvent déconcertante. Le spectacle fait vibrer un subtil équilibre entre authenticité et comédie, où chaque “embrouille” révèle un pan de vérité avec un humour fin et mordant.Déjà salué par le public et la critique dans plusieurs lieux parisiens emblématiques — Petit Palais des Glaces, Théâtre BO Saint-Martin — ainsi qu’à Lyon, Embrouilles s’apprête à entamer une nouvelle étape de diffusion en 2025 au Théâtre du Gymnase Studio Marie Belle, promettant de séduire toujours plus de spectateurs grâce à sa sincérité, son rythme dynamique et son écriture ciselée.Elsa Barrère, auteure et interprète, propose avec Embrouilles une plongée incisive dans le quotidien, où l’humour devient le levier d’une réflexion légère mais lucide sur nos contradictions et nos défis personnels.Parking : 2 rue d’hauteville 75010 Paris 5 rue du FBG Poissonnière 75009 Paris

Vous pouvez obtenir votre billet ici

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75