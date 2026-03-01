Embusca’livres Salle du FCC Cossé-le-Vivien
Embusca’livres Salle du FCC Cossé-le-Vivien dimanche 22 mars 2026.
Embusca’livres
Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Festival A travers chants & Salon du livre Embusca’livres du 16 au 22 mars 2026
Auteurs & illustrateurs 2026
Pour tous les âges, venez rencontrer des auteurs et illustrateurs, faire dédicacer vos livres et flâner au cœur du salon.
Auteurs présents Gilles Abier Sophie Bordet-Pétillon Armand Demeusy Benjamin Desmares Sandra Martineau David Moitet Marta Orzel Sandrine Kao Pierre Place
Espace dédicaces Pour rencontrer les auteurs et repartir avec une belle dédicace
Lecture musicale
30 min A partir de 5 ans
11h et 15h30 Participation libre
Inscription sur place dans la limite de la jauge disponible, un accompagnateur par enfant
L’album Rêveries est adapté en Kamishibaï et lu en musique par l’autrice Sandrine Kao.
Espace libraires avec la présence de Jeux Bouquine, M’lire et BD de Nono
Espace lecture pour s’installer et bouquiner
Animations
Des histoires pour rire, rêver et s’émerveiller … Raconte tapis, Kamishibaï, Lecture d’album
Durée: 15 min | Inscription 10 min avant la séance
Matin: 10h30,11h, 11h30, 12h
Aprés-midi: 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
Espace maquillage pour se transformer en princesse, papillon ou pirates
Espace Jeux de société pour découvrir, jouer et s’amuser en famille ou entre amis
Espace Tortillons briochés gourmandises pour se faire plaisir .
Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 54 68 60
English :
Festival A travers chants & Salon du livre Embusca’livres from March 16 to 22, 2026
