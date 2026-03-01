Embusca’livres Salle du FCC Cossé-le-Vivien

Embusca’livres

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Festival A travers chants & Salon du livre Embusca’livres du 16 au 22 mars 2026

Auteurs & illustrateurs 2026

Pour tous les âges, venez rencontrer des auteurs et illustrateurs, faire dédicacer vos livres et flâner au cœur du salon.

Auteurs présents Gilles Abier Sophie Bordet-Pétillon Armand Demeusy Benjamin Desmares Sandra Martineau David Moitet Marta Orzel Sandrine Kao Pierre Place

Espace dédicaces Pour rencontrer les auteurs et repartir avec une belle dédicace

Lecture musicale

30 min A partir de 5 ans

11h et 15h30 Participation libre

Inscription sur place dans la limite de la jauge disponible, un accompagnateur par enfant

L’album Rêveries est adapté en Kamishibaï et lu en musique par l’autrice Sandrine Kao.

Espace libraires avec la présence de Jeux Bouquine, M’lire et BD de Nono

Espace lecture pour s’installer et bouquiner

Animations

Des histoires pour rire, rêver et s’émerveiller … Raconte tapis, Kamishibaï, Lecture d’album

Durée: 15 min | Inscription 10 min avant la séance

Matin: 10h30,11h, 11h30, 12h

Aprés-midi: 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

Espace maquillage pour se transformer en princesse, papillon ou pirates

Espace Jeux de société pour découvrir, jouer et s’amuser en famille ou entre amis

Espace Tortillons briochés gourmandises pour se faire plaisir .

English :

Festival A travers chants & Salon du livre Embusca’livres from March 16 to 22, 2026

