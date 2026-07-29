Emeki Festival musical Féminin Urrugne
vendredi 25 septembre 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Emeki Festival musical Féminin
Salle Posta Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne durant ce festival ;
19h Horhor
Trio voix-clavier-contrebasse. À partir des beaux écrits d’Itxaro Borda, Francis Jammes, Joxean
Artze, Manex Lanatua, Jean Giono et d’autres poètes qui leur sont indispensables pour respirer,
HORHOR proposent des chansons curieuses élaborées dans le laboratoire sonore de leur petit
coin de Xiberoa. Pour les mélanger au chant de la rivière et les oiseaux, pour les amener aux
quatre vents, dans l’intimité des langues, à simple voix et de temps en temps accompagnés de
la contrebasse et du clavier. .
Salle Posta Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Emeki Festival musical Féminin
L’événement Emeki Festival musical Féminin Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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