Informations pratiques

Urrugne

Emeki Festival musical Féminin

Salle Posta Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne durant ce festival ;

19h Horhor

Trio voix-clavier-contrebasse. À partir des beaux écrits d’Itxaro Borda, Francis Jammes, Joxean

Artze, Manex Lanatua, Jean Giono et d’autres poètes qui leur sont indispensables pour respirer,

HORHOR proposent des chansons curieuses élaborées dans le laboratoire sonore de leur petit

coin de Xiberoa. Pour les mélanger au chant de la rivière et les oiseaux, pour les amener aux

quatre vents, dans l’intimité des langues, à simple voix et de temps en temps accompagnés de

la contrebasse et du clavier. .

Salle Posta Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Emeki Festival musical Féminin

L’événement Emeki Festival musical Féminin Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque