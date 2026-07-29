Emeki Festival musical Féminin Urrugne
dimanche 27 septembre 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Emeki Festival musical Féminin
Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne durant ce festival ;
16h Julia Damestoy Perez. Chanteuse et guitariste originaire du Pays Basque, Julia nous emmène dans son univers où se
mêlent douceur et intensité. Son répertoire est varié avec des reprises en français, anglais,
basque et espagnol.
18h Neskaranga. Une txaranga est un ensemble composé d’instruments à vent (trompettes, saxophones,
trombones, tubas…) ainsi que de percussions. Neskaranga est une txaranga 100% féminine de
Bayonne.
20h Ibawa. Lauréates du Tremplin Corps et Graphie ainsi que du Grand Prix de la Chorégraphie Émergente
au concours Dominique Bagouet, le collectif Ibawa créé le spectacle Gaua. En jupes
traditionnelles, elles réincarnent la figure de la sorgin pour donner voix aux corps des femmes et
relier les récits aux enjeux toujours actuels. .
Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Emeki Festival musical Féminin
L’événement Emeki Festival musical Féminin Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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