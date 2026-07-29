Informations pratiques

Urrugne

Emeki Festival musical Féminin

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne durant ce festival ;

16h Julia Damestoy Perez. Chanteuse et guitariste originaire du Pays Basque, Julia nous emmène dans son univers où se

mêlent douceur et intensité. Son répertoire est varié avec des reprises en français, anglais,

basque et espagnol.

18h Neskaranga. Une txaranga est un ensemble composé d’instruments à vent (trompettes, saxophones,

trombones, tubas…) ainsi que de percussions. Neskaranga est une txaranga 100% féminine de

Bayonne.

20h Ibawa. Lauréates du Tremplin Corps et Graphie ainsi que du Grand Prix de la Chorégraphie Émergente

au concours Dominique Bagouet, le collectif Ibawa créé le spectacle Gaua. En jupes

traditionnelles, elles réincarnent la figure de la sorgin pour donner voix aux corps des femmes et

relier les récits aux enjeux toujours actuels. .

Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Emeki Festival musical Féminin

L’événement Emeki Festival musical Féminin Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque