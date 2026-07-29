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Emeki Festival musical Féminin Urrugne

dimanche 27 septembre 2026 · Urrugne

Emeki Festival musical Féminin Urrugne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place René Soubelet
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urrugne

Emeki Festival musical Féminin

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne durant ce festival ;
16h Julia Damestoy Perez. Chanteuse et guitariste originaire du Pays Basque, Julia nous emmène dans son univers où se
mêlent douceur et intensité. Son répertoire est varié avec des reprises en français, anglais,
basque et espagnol.
18h Neskaranga. Une txaranga est un ensemble composé d’instruments à vent (trompettes, saxophones,
trombones, tubas…) ainsi que de percussions. Neskaranga est une txaranga 100% féminine de
Bayonne.
20h Ibawa. Lauréates du Tremplin Corps et Graphie ainsi que du Grand Prix de la Chorégraphie Émergente
au concours Dominique Bagouet, le collectif Ibawa créé le spectacle Gaua. En jupes
traditionnelles, elles réincarnent la figure de la sorgin pour donner voix aux corps des femmes et
relier les récits aux enjeux toujours actuels.   .

Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Emeki Festival musical Féminin

L’événement Emeki Festival musical Féminin Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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