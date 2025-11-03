Emeraude Cinéma Avant-première surprise Émeraude Cinéma Dinard Dinard
Émeraude Cinéma Dinard 2 boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-03 20:30:00
2025-11-03
Emeraude Cinéma Dinard vous invite à vous prêter au jeu !
Venir voir un film que nous avons adoré et dont vous ignorez tout ? Cap ou pas cap ?
Vous n’aurez ni le titre, ni le réalisateur, ni les acteurs ni la durée !
La place sera au tarif unique de 6€.
Rendez-vous lundi 5 mai à 20h30 pour la prochaine avant-première surprise !
Avant la séance, devinez le film et gagnez une place pour le prochain film surprise ! .
