Emeraude Cinéma Avant-première surprise Émeraude Cinéma Dinard Dinard

Emeraude Cinéma Avant-première surprise Émeraude Cinéma Dinard Dinard lundi 3 novembre 2025.

Emeraude Cinéma Avant-première surprise

Émeraude Cinéma Dinard 2 boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 20:30:00

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Emeraude Cinéma Dinard vous invite à vous prêter au jeu !

Venir voir un film que nous avons adoré et dont vous ignorez tout ? Cap ou pas cap ?

Vous n’aurez ni le titre, ni le réalisateur, ni les acteurs ni la durée !

La place sera au tarif unique de 6€.

Rendez-vous lundi 5 mai à 20h30 pour la prochaine avant-première surprise !

Avant la séance, devinez le film et gagnez une place pour le prochain film surprise ! .

Émeraude Cinéma Dinard 2 boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Emeraude Cinéma Avant-première surprise Dinard a été mis à jour le 2025-09-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme