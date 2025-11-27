Emeraude Cinéma Festival Montagne en Scène Emeraude Cinéma Dinard La Richardais

Emeraude Cinéma Festival Montagne en Scène Emeraude Cinéma Dinard La Richardais jeudi 27 novembre 2025.

Emeraude Cinéma Festival Montagne en Scène

Emeraude Cinéma Dinard 3 Rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-27 23:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Montagne en Scène a pour objectif d’apporter la montagne en ville, afin de partager toute la beauté des sports de montagne !

Du K2 au massif du Mont-Blanc, du ski freeride aux grandes voies les plus exigeantes, cette nouvelle édition raconte des parcours hors normes et inspirants.

Découvrez le programme

– »K2 Chasing Shadows » de David Arnaud et Hugo Clouzeau

– « Cap ou pas Cap » de Jérôme Tanon

– « Better up there » de Mathis Dumas

– « Zahir » de Julien Nadiras

Tous les films sont en version originale et sont intégralement sous-titrés en français. .

Emeraude Cinéma Dinard 3 Rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Emeraude Cinéma Festival Montagne en Scène La Richardais a été mis à jour le 2025-09-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme