Emerging Waves danse des 5Rhytms La Baleine à bascule Piégut-Pluviers

Informations pratiques

Piégut-Pluviers

Emerging Waves danse des 5Rhytms

La Baleine à bascule 41 bis rue des Alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Avec Clélia Carrot. Voyagez à travers les 5Rhythmes® avec une guidance simple, donnant de l’espace à votre expression personnelle.

La musique devient l’enseignant aux côtés de l’enseignant en « training », soutenant votre pratique du mouvement à travers la carte des Vagues : Fluide, Staccato, Chaos, Lyrique et Quiétude. Nous traversons 5 énergies fondamentales, 5 états d’être, qui ensemble forment une vague, un langage à découvrir, explorer, déployer. Prévoir une gourde d’eau, des vêtements souples et confortables. Nous dansons pieds nus ou chaussures de danse spécifiques. Ouverture des portes 20 minutes avant le début de l’atelier. .

La Baleine à bascule 41 bis rue des Alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 85 84 91 clelia.circusia@gmail.com

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English : Emerging Waves danse des 5Rhytms

L’événement Emerging Waves danse des 5Rhytms Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-09-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin