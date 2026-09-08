Emerging Waves danse des 5Rhytms La Baleine à bascule Piégut-Pluviers
vendredi 23 octobre 2026 · La Baleine à bascule · Piégut-Pluviers
Informations pratiques
Piégut-Pluviers
Emerging Waves danse des 5Rhytms
La Baleine à bascule 41 bis rue des Alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 21:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Avec Clélia Carrot. Voyagez à travers les 5Rhythmes® avec une guidance simple, donnant de l’espace à votre expression personnelle.
La musique devient l’enseignant aux côtés de l’enseignant en « training », soutenant votre pratique du mouvement à travers la carte des Vagues : Fluide, Staccato, Chaos, Lyrique et Quiétude. Nous traversons 5 énergies fondamentales, 5 états d’être, qui ensemble forment une vague, un langage à découvrir, explorer, déployer. Prévoir une gourde d’eau, des vêtements souples et confortables. Nous dansons pieds nus ou chaussures de danse spécifiques. Ouverture des portes 20 minutes avant le début de l’atelier. .
La Baleine à bascule 41 bis rue des Alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 85 84 91 clelia.circusia@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Emerging Waves danse des 5Rhytms
L’événement Emerging Waves danse des 5Rhytms Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-09-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Piégut-Pluviers (Dordogne)
- Roule Famille Piégut-Pluviers 16 septembre 2026