EMEZI Vin te faire boire Nantes

EMEZI Vin te faire boire Nantes vendredi 17 octobre 2025.

EMEZI Vendredi 17 octobre, 20h30 Vin te faire boire Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T20:30:00 – 2025-10-17T21:45:00

Fin : 2025-10-17T20:30:00 – 2025-10-17T21:45:00

EMEZI est un duo pétillant alliant des influences pop et RnB. Leur originalité ? Elles chantent des textes en breton mais dans un style radicalement novateur. Influencées par de grandes chanteuses comme Beyoncé ou Dua Lipa, elles font vibrer la scène de leurs harmonies vocales affûtées et d’un groove qui fait danser !

Dernier album : 30°, juin 2025

Distribution :

Perynn Bleunven : chant, percussions

Elise Desbordes : piano, chant

Vin te faire boire 83 Rte de Sainte-Luce, 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert d’Emezi Pop Groove

© Charlaine Croguennec