Emiladoré Place Guyader Saint-Renan samedi 7 février 2026.
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Un concert familial rassemblant les petits et les grands, les chorales, les ensembles à cordes, l’ensemble de guitare. Tout le monde vient partager un bon moment de musique en toute simplicité. .
Place Guyader Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85
