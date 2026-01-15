Emiladoré Place Guyader Saint-Renan

Emiladoré

Place Guyader Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Un concert familial rassemblant les petits et les grands, les chorales, les ensembles à cordes, l’ensemble de guitare. Tout le monde vient partager un bon moment de musique en toute simplicité. .

Place Guyader Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Emiladoré

L’événement Emiladoré Saint-Renan a été mis à jour le 2026-01-15 par OT IROISE BRETAGNE