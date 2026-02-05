Émile et Loup gris s’exposent Bibliothèque Villejean Rennes 6 mars – 4 avril entrée libre

Promenez-vous auprès d’Émile et Loup gris, deux anti-héros très attachants et pleins d’humour créés par Ronan Badel.

Des jeux de répétitions et d’accumulation rendent les facéties de ces animaux bien vivantes où la bonne humeur et la légèreté dominent. Des originaux encre sur papier et des reproductions couleur pour une balade immersive au cœur de l’univers impertinent de l’auteur illustrateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

