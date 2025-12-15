Emile Londonien + Alpha Cassiopeiae + Astels jazz house La Cordo Romans-sur-Isère
Emile Londonien + Alpha Cassiopeiae + Astels jazz house La Cordo Romans-sur-Isère vendredi 13 mars 2026.
Emile Londonien + Alpha Cassiopeiae + Astels jazz house
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – 24 EUR
*majoration de 2€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Explorateur du jazz moderne.
.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Modern jazz explorer.
L’événement Emile Londonien + Alpha Cassiopeiae + Astels jazz house Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme