EMILE LONDONIEN – LA CORDO Romans Sur Isere

EMILE LONDONIEN Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Explorateurs du jazz moderne, Emile Londonien réinventent les frontières entre broken beat, house, RnB et sonorités électro, avec une énergie live aussi inventive qu’envoûtante. En 1ère partie, le duo Alpha Cassiopeiae livrera son jazz électronique planant et percussif. La soirée se prolongera avec la closing party d’Astels, entre pop, electro-funk et r’n’b.? Si vous aimez : GoGo Penguin, Snarky Puppy, les fusions entre clubbing et improvisation et les nuits jazz-électro londoniennes.Concert programmé dans le cadre de Jazz Sur le GrillBar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26