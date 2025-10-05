EMILE LONDONIEN PHOTONS – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

EMILE LONDONIEN PHOTONS Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Emile Londonien présente Inwards, leur deuxième album. Ce projet marque la croissance et le développement du groupe en faisant des clins d’oeil à la scène jazz britannique et à des artistes confirmés comme Ashley Henry, Cherise et Kazy Lambist. Ils continuent également à se positionner comme des têtes de proue de la nouvelle scène jazz française en invitant sur l’album des artistes prestigieux tels que Laurent Bardainne, Jowee Omicil et Léon Phal. Une fois de plus, Emile Londonien nous surprend par sa capacité à mélanger broken beat, house, jazz et R&B d’une manière très singulière.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17