Émile Mâle dans la réhabilitation du patrimoine et de l’art médiéval par Raphaëlle Maraval Espace culturel la pléiade Commentry

Émile Mâle dans la réhabilitation du patrimoine et de l’art médiéval par Raphaëlle Maraval Espace culturel la pléiade Commentry samedi 20 septembre 2025.

Émile Mâle dans la réhabilitation du patrimoine et de l’art médiéval par Raphaëlle Maraval Samedi 20 septembre, 14h30 Espace culturel la pléiade Allier

Renseignements et réservations :

La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T16:+

Conférence : Émile Mâle dans la réhabilitation du patrimoine et de l’art médiéval par Raphaëlle Maraval

• 14h30 à la Pléiade

A travers cette conférence, Raphaëlle Maraval mettra en lumière le rôle essentiel joué par l’historien d’art commentryen Émile Mâle dans la réhabilitation du patrimoine et de l’art médiéval au début du XXème siècle, après un long temps de purgatoire.

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 http://www.commmentry.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

©Droits réservé – la Pléiade – Ville de Commentry