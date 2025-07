EMILIE CHASLES (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

EMILIE CHASLES (L’improviste) Brive-la-Gaillarde mercredi 30 juillet 2025 20:30:00.

EMILIE CHASLES (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 20:30:00

fin : 2025-07-31 21:30:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-07-31

Émilie Chasles “On va parler de moi… j’préfère !”

Elle a 39 ans (ou presque), elle surfe (mais pas trop les grosses vagues), elle est célibataire (mais pas désespérée)…

Et surtout, elle a une auto-dérision à faire chavirer tout un public !

Dans ce one woman show pétillant, Émilie Chasles vous embarque dans son parcours à rebondissements :

amours, rêves, désillusions, passions, excès… et beaucoup de rires.

Une chose est sûre elle va parler de vous, un peu… mais surtout d’elle. Et c’est ça qu’on aime .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

English : EMILIE CHASLES (L’improviste)

German : EMILIE CHASLES (L’improviste)

Italiano :

Espanol : EMILIE CHASLES (L’improviste)

L’événement EMILIE CHASLES (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-27 par Brive Tourisme