Émilie Chertier BATAILLE 23 Théâtre de L’étoile du nord Paris

BATAILLE 23

Émilie Chertier

Bataille 23, c’est une femme seule qui parle. À lui. À soi. À nous.

C’est une femme qui dit ce qu’on ne dit pas, quand on perd.

Quand on tremble.

C’est dire le souvenir, la peur du seul, sans l’autre, sans sens….

Et puis c’est BATAILLER aussi.

Batailler pour la vie.

Batailler.

Avec ses peurs, ses craintes universelles.

C’est oser se refaire, oser aller, dans la vie, autrement.

C’est affronter cela : Être.

Bataille 23, c’est ça.

C’est de la peine EN BLOC, MASSIVE.

Et c’est la joie aussi, le rire, MASSIF.

L’intime, je crois – et je l’espère- l’universel des doutes et des faiblesses humaines, c’est ce que raconte BATAILLE 23.

Très simplement.

Avec une femme.

Et des galets.

Bretons.

Parce que je viens de là.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Informations et réservations

Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation

L’accueil billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation

En savoir plus

En partenariat avec le Réseau STEPS

En production déléguée avec le Théâtre Paris Villette

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Tarifs : 5 € > 18 €

Tout public. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T21:00:00+02:00

Théâtre de L’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/emilie-chertier-bataille-23 +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre