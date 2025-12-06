Émilie de la Perrière : Décomplexée Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 21:00 – 22:30

Gratuit : non 8 € / 10 € hors frais de location Billetterie : https://www.eventim-light.com/fr/a/6790c3b656fce07b6c22767a Tout public

Dans « Décomplexée », Émilie de la Perrière se glisse dans la peau d’une héroïne du quotidien, imparfaite, lumineuse et furieusement libre. Avec humour, tendresse et audace, elle fait voler en éclats les tabous et les petites hypocrisies de la vie moderne. En un solo à la fois drôle et lucide, elle questionne les enfants, les injonctions, l’éducation, le féminisme… et tout ce qui façonne nos vies. Un spectacle comme une cape invisible : léger, pétillant, et puissamment humain.

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/6790c3b656fce07b6c22767a