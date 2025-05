Émilie de La Perrière : Super Décomplexée – Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 17 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-17 20:30 –

Gratuit : non 10,75 € Billetterie sur eventim-light.com Tout public

Préparez-vous à embarquer dans un voyage sans filtre et sans détour, où le politiquement correct est mis au placard et où l’autodérision devient une arme de libération massive ! Dans ce spectacle seule en scène, Émilie de la Perrière enfile sa cape de super-héroïne du quotidien pour incarner « Super Décomplexée », une femme libre et lucide qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Avec une énergie débordante, Émilie aborde sans tabou des sujets qui nous parlent à tous : l’éducation positive (ou pas), la réalité très très relative des influenceurs, les enfants (ces petits tyrans adorables), le féminisme, la pression sociale, et cette quête absurde de perfection qui nous épuise. Elle revendique le droit à l’imperfection, au ras-le-bol bienveillant, et surtout, à rester humain dans un monde qui voudrait nous rendre lisses, calibrés et toujours d’accord avec tout. Et si, finalement, le vrai courage, c’était d’assumer ses contradictions avec humour ? « Super Décomplexée », c’est un concentré d’humour, de lucidité, de tendresse et de rébellion joyeuse. C’est un miroir tendu à notre époque… mais avec des paillettes et des punchlines ! Écrit et interprété par Emilie de La PerrièreMise en scène Paul Don Até et Jeanneau Nicolas Représentation dans la salle des Variétés, dans la cour du Cinéma Bonne Garde.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://theaterandco.wixsite.com/theater