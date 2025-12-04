EMILIE DELETREZ : DIEU EST UNE CAISSIERE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

EMILIE DELETREZ : DIEU EST UNE CAISSIERE Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 4 décembre 2025.

EMILIE DELETREZ : DIEU EST UNE CAISSIERE Jeudi 4 décembre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

Début : 2025-12-04T19:00:00 – 2025-12-04T20:00:00

Fin : 2025-12-04T19:00:00 – 2025-12-04T20:00:00

L’humoriste-comédienne se raconte dans un one-woman show décapant en forme d’autofiction.

Dans ce spectacle imaginé comme un road trip, elle interprète des personnages qui se succèdent, se croisent, et retracent les grandes étapes de sa vie – la petite fille au père affabulateur et à la mère schizophrène, l’adolescente mythomane, la femme qui se bat pour ses rêves.

C’est à la fois drôle, corrosif, et plein de bienveillance !

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

APERO-SPECTACLE // HUMOUR – Ecrit par Santine Munoz et Emilie Delétrez – Mis en scène par Marie Liagre.