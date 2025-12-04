Emilie Deletrez Dieu est une caissière Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

APERO-SPECTACLE // HUMOUR

– Ecrit par Santine Munoz et Emilie Delétrez Mis en scène par Marie Liagre.

L’humoriste-comédienne se raconte dans un one-woman show décapant en forme d’autofiction.

Dans ce spectacle imaginé comme un road trip, elle interprète des personnages qui se succèdent, se croisent, et retracent les grandes étapes de sa vie la petite fille au père affabulateur et à la mère schizophrène, l’adolescente mythomane, la femme qui se bat pour ses rêves.

C’est à la fois drôle, corrosif, et plein de bienveillance !

RESERVATION CONSEILLEE

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

+33 3 21 87 37 15

