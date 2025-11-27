Emilienne d’Alençon – Mnémosyne Cie Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Emilienne d’Alençon – Mnémosyne Cie Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 27 novembre 2025.

Courtisane, poétesse, comédienne, ouvertement bisexuelle : Émilienne d’Alençon a traversé la Belle Epoque. Ce spectacle choral donne voix à ses poèmes et à ses souvenirs, dans un dialogue vibrant entre archives, musique et danse. Cinq femmes d’aujourd’hui incarnent la mémoire d’une femme oubliée, pour faire résonner sa liberté, ses amours, ses vertiges et sa parole trop longtemps effacée.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 27 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

jeudi

de 20h00 à 21h30

vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/