Emily Gualtieri et David Albert-Toth · LABOUR · JUNE EVENTS Théâtre de l’Aquarium PARIS

Soirée d’ouverture du festival JUNE EVENTS 2026, organisé par l’Atelier de Paris / CDCN.



Mardi 26 mai 2026 · 21h

Théâtre de l’Aquarium

Emily Gualtieri et David Albert-Toth · LABOUR · création 2026 · 5 interprètes

Portée par cinq artistes fxmmes, LABOUR explore la notion d’endurance et embrasse l’humour et l’élan collectif pour donner à voir le travail invisibilisé des corps qui soutiennent, bâtissent et réparent. Un acte de création féministe sous haute intensité physique.

Equipe artistique · Production : PARTS+LABOUR

· Concept, création, mise en scène et direction artistique : Emily Gualtieri, David Albert-Toth

· Interprètes-collaboratrices : Brianna Lombardo, Maïka Giasson, Jossua Satinée, Lou-Anne Rousseau,

Frédérique Rodier

· Apprentie : Clodie Lambert

· Éclairages : Paul Chambers

· Assistance à la conception des éclairages : Jordana Natale

· Costumes et scénographie : Jonathan Saucier

· Musique : Frannie Holder

· Arrangement musical : David Albert-Toth

· Mixage et mastering : Ghyslain Luc Lavigne

· Direction des répétitions : Jamie Wright

· Dramaturge : Helen Simard

· Soutien artistique additionnel : Philip Szporer

· Direction technique : Samuel Thériault

· Coordination technique additionnelle : Mateo Barrera

· Direction de production : Justine Bellefeuille

· Communications : Kristina Hilliard

· Agente de diffusion : Yaëlle Azoulay – Agence Résonances

Production · Coproduction et copremières : Agora de la danse, Centre national des Arts (CNA)

· Coproduction : Fonds de création du Réseau CanDance, Centre national des Arts, Agora de la danse, La Rotonde, festival dance: made in Canada, Festival PuSh, New Works, Rum för Dans

· Soutien, partenaires et résidences de création : Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal, Quai 5160, Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce, Studio Flak.

· PARTS+LABOUR a bénéficié de résidences à l’Agora de la danse.

La compagnie montréalaise crée une partition indocile pour cinq artistes fxmmes qui redéfinit les contours du pouvoir par le rythme, le style et la puissance de résistance collective. Un hommage viscéral aux corps qui soutiennent, bâtissent et réparent ensemble, envers et contre les diktats.

Le mardi 26 mai 2026

de 21h00 à 22h00

payant

Pass 10€ à 12€

Tarifs : 8€ à 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T00:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T21:00:00+02:00_2026-05-26T22:00:00+02:00

Théâtre de l’Aquarium 2, Route du Champ de Manœuvre 75012 Site de la CartoucheriePARIS

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/gualtieri-albert-toth/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN



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