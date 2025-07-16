Emily Loizeau et l’Ensemble Contraste Abbeville

Emily Loizeau et l’Ensemble Contraste

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 20:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Rêve(s) se présente comme un chemin original à travers la musique de Gabriel Fauré des mélodies connues ou secrètes, mais aussi des pièces instrumentales sélectionnées et arrangées, puisant dans diverses influences classiques, pop, jazz, musiques du monde… Cette rencontre entre Emily Loizeau, l’Ensemble Contraste et un compositeur classique (Gabriel Fauré), signe la démarche d’ouverture du spectacle Rêve(s) . Gabriel Fauré a composé une musique intime, qu’elle soit vocale ou instrumentale, avec ou sans mots. Ces pages de musique ont traversé les époques et leur cortège de modes et d’influences. Au fil du temps, ces mélodies ont durablement marqué de leur nostalgie douce et poignante, la mémoire collective.

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Rêve(s) presents itself as an original journey through the music of Gabriel Fauré: well-known or secret melodies, but also selected and arranged instrumental pieces, drawing on a variety of influences: classical, pop, jazz, world music? This encounter between Emily Loizeau, Ensemble Contraste and a classical composer (Gabriel Fauré) is the opening act of the Rêve(s) show. Gabriel Fauré composed intimate music, whether vocal or instrumental, with or without words. These pages of music have endured through the ages, with their procession of fashions and influences. Over time, these melodies have left a lasting mark on our collective memory, with their gentle, poignant nostalgia.

German :

Rêve(s) ist ein origineller Weg durch die Musik von Gabriel Fauré: bekannte und geheime Melodien, aber auch ausgewählte und arrangierte Instrumentalstücke, die aus verschiedenen Einflüssen schöpfen: Klassik, Pop, Jazz, Weltmusik? Diese Begegnung zwischen Emily Loizeau, dem Ensemble Contraste und einem klassischen Komponisten (Gabriel Fauré) bildet den Auftakt des Stücks Rêve(s) (Traum(e)). Gabriel Fauré hat eine intime Musik komponiert, sei es vokal oder instrumental, mit oder ohne Worte. Diese Musikseiten haben die Epochen und ihre Moden und Einflüsse überdauert. Im Laufe der Zeit haben diese Melodien mit ihrer sanften und ergreifenden Nostalgie das kollektive Gedächtnis nachhaltig geprägt.

Italiano :

Rêve(s) si presenta come un viaggio originale attraverso la musica di Gabriel Fauré: melodie note o segrete, ma anche brani strumentali selezionati e arrangiati, attingendo a una varietà di influenze: classica, pop, jazz, world music? Questo incontro tra Emily Loizeau, Ensemble Contraste e un compositore classico (Gabriel Fauré) è l’atto di apertura dello spettacolo Rêve(s) . Gabriel Fauré ha composto musica intima, vocale o strumentale, con o senza parole. Queste pagine di musica hanno superato la prova del tempo, con tutte le sue mode e influenze. Nel corso degli anni, queste melodie hanno lasciato un segno indelebile nella nostra memoria collettiva con la loro dolce e struggente nostalgia.

Espanol :

Rêve(s) se presenta como un original viaje a través de la música de Gabriel Fauré: melodías conocidas o secretas, pero también piezas instrumentales seleccionadas y arregladas, que beben de influencias diversas: clásica, pop, jazz, músicas del mundo.. Este encuentro entre Emily Loizeau, Ensemble Contraste y un compositor clásico (Gabriel Fauré) es el acto inaugural del espectáculo Rêve(s) . Gabriel Fauré compuso música íntima, vocal o instrumental, con o sin palabras. Estas páginas de música han resistido el paso del tiempo, con todas sus modas e influencias. A lo largo de los años, estas melodías han dejado una huella duradera en nuestra memoria colectiva con su nostalgia suave y conmovedora.

L’événement Emily Loizeau et l’Ensemble Contraste Abbeville a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME