Emily Loizeau Sainte-Savine

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

Après l’album Icare sorti en 2021 et une tournée triomphale qui aura duré près de 2 ans, Emily Loizeau sera de retour à l’automne 2024 avec son nouvel album.

Ce nouveau disque, prolongement naturel du précédent, a également été enregistré au Pays de Galles, sous la houlette du fameux réalisateur John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, Dominique A…) et avec ses musiciens de scène.



Les concerts à venir permettront de creuser le sillon d’un virage vers des titres électriques, portés par l’interprétation intense et puissante d’Emily Loizeau, qui nous amèneront à nous questionner sur notre société́ ébranlée par les dérèglements climatiques, impactée par les crises économiques et sanitaires.

Des thématiques cette fois baignées d’espoir éperdu et déterminé, car l’autrice-compositrice nous appelle à ne pas abandonner la lumière, pour regarder dans les yeux et vaincre la noirceur, et nous soulever ensemble pour rendre ce monde meilleur.



Emily LOIZEAU (chant, piano), Thomas POLI (guitare et claviers), Sasha TOOROP (batterie), Benjamin JAMES-TROLL (batterie), Boris BOUBLIL (claviers et basse)



Caramba Culture Live .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

