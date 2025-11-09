Emily Loizeau Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Emily Loizeau revient sur scène avec des titres électriques, portés par l’interprétation intense et puissante qui la caractérise, et qui nous amèneront à nous questionner sur notre société ébranlée par les dérèglements climatiques, impactée par les crises économiques et sanitaires. Des thématiques cette fois baignées d’espoir éperdu et déterminé : elle nous appelle à ne pas abandonner la lumière, pour vaincre la noirceur et rendre ce monde meilleur. Elle célèbrera ses 20 ans de carrière en présentant un concert inédit.

Emily Loizeau de retour sur scène avec son album « La Souterraine »

Le lundi 09 février 2026

de 20h00 à 21h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-09T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-09T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-09T20:00:00+02:00_2026-02-09T21:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442