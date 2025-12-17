Émission Champ libre à… Jean-Baptiste Del Amo Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes
Émission Champ libre à… Jean-Baptiste Del Amo Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes vendredi 6 février 2026.
Vendredi 6 février 2026, 15h00
Ille-et-Vilaine
gratuit
L’auteur du très cinématographique « La nuit ravagée » se raconte à travers une sélection de films et de disques empruntés à la bibliothèque.
Une émission en public pour découvrir de manière plus intime le parcours et l’univers de Jean- Baptiste Del Amo.
Début : 2026-02-06T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-06T16:00:00.000+01:00
Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine