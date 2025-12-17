Émission Champ libre à… Jean-Baptiste Del Amo Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 6 février 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’auteur du très cinématographique « La nuit ravagée » se raconte à travers une sélection de films et de disques empruntés à la bibliothèque.

Une émission en public pour découvrir de manière plus intime le parcours et l’univers de Jean- Baptiste Del Amo.

