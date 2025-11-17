Emission de radio C’est bon pour le moral Radio Gâtine Parthenay

Emission de radio C’est bon pour le moral

Radio Gâtine 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Les référents jeunesse du territoire de Parthenay Gâtine proposent une émission de radio en direct sur Radio Gâtine.

L’émission C’est bon pour le moral est une émission de radio en direct animée par les référents jeunesses et des jeunes du territoire. Vous y retrouverez des chroniques autour du e-sport, du cinéma, de la musique, des bons plans jeunesse etc.

L’émission est ouverte à tous les jeunes souhaitant découvrir et/ou participer, un lundi par mois de 18h30 à 20h.

Tu veux participer ? Contacte-nous.

Un mardi sur deux de 21h à 22h30, à écouter

– en direct sur le 88.6 FM, ou sur radiogatine.com

– dès le lendemain en podcast

– suivre l’émission sur Instagram

Proposé par les référents jeunesse du territoire de Parthenay Gâtine CSC du Pays Ménigoutais, Créa’Gâtine de Thénezay, CSC L’Arpentèle et Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine. .

