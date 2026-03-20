Émission de radio ouverte au public GEM La Maison de la Vague Paris

La radio organise une émission spéciale au sein du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) La Maison de la Vague, un lieu d’accueil et de convivialité pour des adultes en souffrance psychique.

L’évènement est ouvert à tous·tes pour y assister et/ou y participer !

Rendez-vous le mercredi 8 avril à 14h dans notre local situé au 32 rue des Couronnes, 75020 Paris.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au 01 44 85 01 77

Venez découvrir Roue Libre, l’émission radio du Groupe d’Entraide Mutuelle « La Maison de la Vague » à l’occasion du Mois Parisien de la Santé Mentale !

Le mercredi 08 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T16:00:00+02:00

GEM La Maison de la Vague 32, rue des Couronnes 75020 Paris



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