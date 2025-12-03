émission Live Pro’Bio avec Marc-André Selosse Evénement en ligne Rennes Mercredi 3 décembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Un podcast étudiant créé au sein du master biologie moléculaire et cellulaire de l’Université de Rennes, enregistré en direct sur Twitch.

9eme édition de l’émission Live Pro’Bio avec Marc-André Selosse, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle et membre senior de l’Institut Universitaire de France.

[A suivre sur twitch](https://www.twitch.tv/masterbmc_rennes1)

Début : 2025-12-03T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T14:30:00.000+01:00

https://www.twitch.tv/masterbmc_rennes1

