Émission mensuelle de Webradio | café Grenouille Café librairie Grenouille Langeac

Émission mensuelle de Webradio | café Grenouille

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01 20:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Envie de partager une musique, un texte, une information, d’offrir un morceau, de réaliser une interview, de témoigner de ce qui se passe à Grenouille ou dans les environs ?

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Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

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L’événement Émission mensuelle de Webradio | café Grenouille Langeac a été mis à jour le 2026-03-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier